Thales e Leonardo forniranno sistemi di comunicazione e informazione di nuova generazione alla NATO

(Teleborsa) - La NATO Communication and Information Agency ha selezionato il consorzio formato da Thales
e Leonardo
come fornitore di fiducia per realizzare un sistema di comunicazione e informazione dispiegabile sicuro
, di nuova generazione, dedicato al Comando delle Forze Speciali Alleate (SOFCOM).
Il sistema - si legge in una nota - offre capacità dedicate di nuova generazione, progettate specificamente per soddisfare i requisiti estremamente esigenti delle Forze Speciali della NATO, tra cui:
- infrastrutture IT dispiegabili "zero day", comunicazioni resilienti e calcolo ad alte prestazioni, tutte progettate con un'impronta elettromagnetica e fisica ridotta;
- un ambiente multidominio sicuro per lo scambio di dati della missione, insieme a soluzioni collaudate che garantiscono robustezza, interoperabilità e una forte cybersecurity;
- per la prima volta in un contesto NATO, le capacità Full Motion Video all'interno dei sistemi dispiegabili, per migliorare l'efficacia operativa e la consapevolezza situazionale delle Forze Speciali.
I sistema di comunicazione e informazione dispiegabili di nuova generazione possono essere gestiti e aggiornati durante tutto il loro ciclo di vita
, mentre la formazione e il supporto garantiranno una piena adozione da parte degli utenti sotto la responsabilità del NATO Communication and Information Agency. Oltre alla partnership franco-italiana, il Consorzio consegnerà questi sistemi alla NATO valorizzando anche gli asset industriali presenti nell’Alleanza
, con tecnologie chiave provenienti dal Regno Unito e dalla Germania.
Si ricorda intanto che, in occasione del vertice di Ankara del 7-8 luglio
, i leader della NATO, in particolare quelli europei, si apprestano, con "L'impegno incrollabile
" per la difesa collettiva, a rinnovare la collaborazione strategica per la pace
, dopo che in questi ultimi mesi molti eventi hanno messo a rischio l'esistenza stessa del Trattato e lo stesso Trump ha ventilato la possibilità di uscita dal Patto Nord-Atlantico.