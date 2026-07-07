NATO, otto paesi uniscono le forze per una mega-costellazione di satelliti militari

(Teleborsa) - Otto Alleati della NATO hanno lanciato una nuova iniziativa multinazionale denominata HALO - Hybrid Alliance Layered Operations in Space (Operazioni ibride stratificate dell'Alleanza nello spazio), che si concentrerà sul miglioramento della connettività e dell'integrazione dei satelliti militari sovrani, di proprietà e sotto il controllo nazionale, in una mega-costellazione in rete.



L'obiettivo è migliorare la resilienza e il vantaggio militare dell'Alleanza nello spazio, consentendo comunicazioni ad alta velocità, intelligence e tracciamento missilistico. Supererà i limiti di costo, tempo e copertura delle flotte satellitari di una singola nazione, si legge in una nota, in occasione dell'annuncio al Forum sull'industria della difesa del Vertice NATO di Ankara (Turchia).



Al Forum, diversi Alleati hanno anche annunciato contributi significativi alla difesa nello spazio e dallo spazio. Il Canada è diventato il 15° membro dell'iniziativa multinazionale NATO STARLIFT, che esplora le modalità per sviluppare una rete di capacità di lancio che aiuteranno gli Alleati a lanciare risorse con breve preavviso dai cosmodromi di tutta l'Alleanza. Ciò rafforzerà la capacità della NATO di reagire più rapidamente alle minacce provenienti dallo spazio. L'azienda tedesca Isar Aerospace ha inoltre firmato un contratto con la canadese Maritime Launch Services per garantire l'accesso alle infrastrutture e ai servizi di lancio presso lo Spaceport Nova Scotia e migliorare la sua prontezza al lancio orbitale.



La Spagna è diventata il 19° Paese ad aderire all'Alleanza per la Persistent Surveillance from Space (APSS) della NATO, il più grande investimento multinazionale in capacità spaziali nella storia della NATO. La Spagna contribuirà potenziando la sorveglianza costiera attraverso le immagini dei suoi satelliti "Atlantic Constellation".



Infine, dopo il successo del primo satellite per l'osservazione della Terra IMECE, la Turchia ha annunciato un ambizioso piano per lo sviluppo di altri due satelliti ad alta risoluzione a complemento delle già solide capacità spaziali della regione. A ciò si aggiunge un investimento in satelliti in orbita bassa per le comunicazioni militari e lo sviluppo di sistemi radar di allerta precoce che contribuiranno a mantenere la Turchia connessa e al sicuro sul campo di battaglia.

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