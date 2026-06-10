UE conclude accordo di partenariato aggiornato con partner dell'Africa subsahariana

(Teleborsa) - L'Unione europea e quattro Stati dell'Africa orientale e meridionale (Comore, Madagascar, Mauritius e Seychelles) hanno concluso i negoziati per un Economic Partnership Agreement (EPA) rafforzato. L'EPA rappresenta il primo accordo di questo tipo firmato tra l'UE e i partner dell'Africa subsahariana e stabilisce un importante punto di riferimento per le future relazioni economiche UE-Africa. Rimarrà aperto all'adesione di altri paesi dell'Africa orientale e meridionale.



L'EPA mira a promuovere le opportunità economiche e la diversificazione per entrambe le parti, sostenendo al contempo una più profonda integrazione economica regionale e continentale e lo sviluppo sostenibile negli Stati dell'Africa orientale e meridionale. Inoltre, fornisce un quadro di riferimento per un ambiente economico più prevedibile, competitivo e sostenibile, concentrandosi su aree centrali per le economie moderne basate sui servizi e sulla digitalizzazione.



"Con quasi 10 miliardi di euro di scambi commerciali e 20 miliardi di euro di investimenti diretti esteri solo nel 2024, questo accordo sta già producendo risultati tangibili: crea posti di lavoro, attrae imprese e aiuta i nostri partner ESA a diversificare in settori a maggior valore aggiunto - ha commentato Maros Sefcovic, Commissario per il Commercio e la Sicurezza Economica - La conclusione è solo l'inizio. L'attuazione è ciò che trasforma l'ambizione in opportunità concrete. Pertanto, non vediamo l'ora di lanciare presto il nostro primo Forum economico UE-ESA congiunto per mettere in contatto le nostre comunità imprenditoriali e liberare tutto il potenziale di questa partnership".

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