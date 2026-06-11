Milano 10:09
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Dow Jones 10-giu
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Londra 10:09
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Analisi Tecnica: EUR/CAD del 10/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 10/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 giugno

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CAD, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Le implicazioni tecniche complessive dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 0,621. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 0,6227. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 0,6203.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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