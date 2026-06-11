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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 10/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 10/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 giugno

Debole la giornata per l'Hang Seng Index, che porta a casa un calo dello 0,64%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'indice della Borsa di Hong Kong, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 24.126,1. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 24.971,6 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 23.844,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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