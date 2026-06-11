Milano 10:10
50.510 +0,96%
Nasdaq 10-giu
28.508 0,00%
Dow Jones 10-giu
49.919 -1,87%
Londra 10:10
10.312 +0,56%
Francoforte 10:10
24.225 +0,12%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 10/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 10/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 giugno

Giornata poco mossa per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude la giornata del 10 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,46% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 50.230. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 49.861. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 49.692.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```