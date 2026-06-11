Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 10/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 giugno
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta di indice spagnolo, che in chiusura evidenzia un timido -0,18%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di IBEX 35. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 18.277,5. Primo supporto a 18.075,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 18.007,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)