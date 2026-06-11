Francoforte: balza in avanti Aixtron

(Teleborsa) - Scambia in profit Aixtron , che lievita dell'1,82%.



La tendenza ad una settimana di Aixtron è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 55,25 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 54,39. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 53,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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