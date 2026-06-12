Brilla il mercato americano su parole di Trump

(Teleborsa) - Chiusura in forte rialzo per Wall Street, accelerata ulteriormente sul finale spinta dall'annuncio del presidente Usa Trump che ha dichiarato che è stato raggiunto un "accordo molto buono" con l'Iran. Il Dow Jones ha mostrato un balzo dell'1,86%; sulla stessa linea, balzo dell' S&P-500 , che archivia la giornata a 7.394 punti. Su di giri il Nasdaq 100 (+3,29%), grazie anche al rimbalzo del settore dei chip; sulla stessa tendenza, effervescente l' S&P 100 (+1,66%).



In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti materiali (+3,26%), beni industriali (+3,25%) e informatica (+2,94%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti energia (-2,06%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,47%).



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Honeywell International (+6,43%), Boeing (+6,00%), Caterpillar (+4,84%) e Amgen (+4,84%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Salesforce , che ha terminato le contrattazioni a -2,36%.



Sotto pressione Chevron , che accusa un calo del 2,10%.



Scivola Microsoft , con un netto svantaggio dell'1,77%.



Fiacca Coca Cola , che mostra un piccolo decremento dell'1,27%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, KLA-Tencor (+12,86%), Lam Research (+12,54%), Micron Technology (+11,66%) e ARM Holdings (+11,32%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Autodesk , che ha chiuso a -7,16%.



Pesante Adobe Systems , che segna una discesa di ben -6,25 punti percentuali.



Seduta negativa per Workday , che scende del 5,05%.



Sensibili perdite per CoStar , in calo del 4,62%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:



Venerdì 12/06/2026

16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 46,6 punti; preced. 44,8 punti)



Lunedì 15/06/2026

14:30 USA: Empire State Index (preced. 19,6 punti)

15:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 1,4%)

15:15 USA: Produzione industriale, mensile (preced. 0,7%)

16:00 USA: Indice NAHB (preced. 37 punti)



Martedì 16/06/2026

14:30 USA: Prezzi export, mensile (preced. 3,3%)

14:30 USA: Permessi edilizi (preced. 1,42 Mln unità).

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