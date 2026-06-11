Oracle, titolo in calo dopo che i costi dei data center hanno oscurato la crescita record

(Teleborsa) - In forte ribasso nel pre market di giovedì il titolo Oracle Corporation , dopo le perdite nelle contrattazioni after hours in scia ai conti trimestrali che, pur avendo registrato record, hanno sollevano le preoccupazioni degli investitori sulla redditività del business delle infrastrutture per l'IA a causa di spese in conto capitale superiori alle stime.



I ricavi totali del quarto trimestre dell'anno fiscale 2026 sono aumentati del 21% a 19,2 miliardi di dollari, leggermente al di sopra delle previsioni di 19,1 miliardi. I ricavi del cloud (IaaS + SaaS) sono cresciuti del 47% a 9,9 miliardi di dollari, trainati da una crescita del 93% nel settore Cloud Infrastructure (IaaS) e del 10% nel settore Cloud Applications (SaaS). I ricavi del software sono diminuiti del 2% a 6,8 miliardi di dollari, a causa della continua migrazione dei clienti dal software on-premise al cloud. I ricavi dei servizi sono stati pari a 1,5 miliardi di dollari, in crescita del 13%, mentre i ricavi dell'hardware sono stati pari a 0,9 miliardi di dollari, in crescita del 9%.

L'utile netto non-GAAP attribuibile agli azionisti ordinari ha raggiunto i 6,2 miliardi, in crescita del 26%, corrispondente a un utile per azione (EPS) salito a 2,11 dollari, in crescita del 24%, superiore alle aspettative degli analisti di 1,95 dollari.



I ricavi totali per l'anno fiscale 2026 sono aumentati del 17%, raggiungendo il record di 67,4 miliardi. I ricavi del cloud sono aumentati del 39% a 34,0 miliardi, mentre il settore software è diminuito dell'1% a 24,5 miliardi di dollari. I ricavi dei servizi sono stati pari a 5,7 miliardi di dollari, in crescita del 10%, più contenuto l'incremento del settore hardware che ha totalizzato 3,1 miliardi in crescita del 5%. L'utile netto è cresciuto del 29% a 22,2 miliardi, corrispondente a un EPS 7,63 dollari in aumento del 27%.



Il flusso di cassa operativo ha raggiunto il record di 32,0 miliardi (+54%), mentre il flusso di cassa libero è stato negativo per 23,7 miliardi nell'anno fiscale 2026, a causa degli investimenti a supporto della crescita del business Cloud Infrastructure.



Gli obblighi di prestazione rimanenti (Remaining Performance Obligations), un indicatore delle prenotazioni, ammontavano a 638 miliardi di dollari alla fine del trimestre, rispetto a una stima media di 589,5 miliardi di dollari. Oracle ha affermato che la maggior parte delle nuove prenotazioni riguarda contratti di intelligenza artificiale su larga scala, in cui il cliente ha prepagato i costosi server necessari per il lavoro. "Questo riduce sostanzialmente la quantità di capitale che Oracle deve raccogliere per costruire i nostri data center per l'IA", ha dichiarato l'azienda.



Per l'anno fiscale 2027, Oracle ha confermato le precedenti previsioni di fatturato pari a 90 miliardi di dollari e ha aumentato le stime sull'EPS a 8,05 dollari, che rappresentano una crescita del 18% dopo aver rettificato per gli eventi una tantum relativi alla vendita della nostra attività di chip Ampere e dei warrant di Bloom Energy nell'anno fiscale 2026.



Il nodo delle spese in conto capitale. Nel quarto trimestre le spese in conto capitale, in gran parte relative alla spesa per i data center, hanno raggiunto i 16,5 miliardi di dollari, portando il totale annuo a 55,7 miliardi di dollari, superiore alla proiezione di Oracle di 50 miliardi di dollari di spesa.



L'azienda prevede di spendere circa 70 miliardi in spese in conto capitale nette nell'attuale anno fiscale, che si concluderà a maggio 2027, ha dichiarato il direttore finanziario Hilary Maxson durante una conference call successiva alla pubblicazione dei risultati. La cifra riportata sarà superiore di 20-25 miliardi di dollari a causa del pagamento anticipato di alcuni componenti, ha aggiunto.



Per far fronte al fabbisogno di capitale, l'azienda ha dichiarato di aver raccolto 43 miliardi di dollari in finanziamenti tramite debito e 5 miliardi di dollari in capitale azionario durante l'anno fiscale appena concluso.



Nell'anno fiscale 2027, l'azienda prevede di raccogliere altri 40 miliardi di dollari tra capitale azionario e debito, inclusi 20 miliardi di dollari in un programma precedentemente annunciato per la vendita periodica di azioni a prezzi di mercato.

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