Avvio in rosso per Wall Street dopo dati inflazione e in attesa di Oracle

(Teleborsa) - Avvio debole per Wall Street
, in scia alla seduta precedente, mentre gli investitori digeriscono il dato chiave sull’inflazione
e valutavano i nuovi attacchi in Medio Oriente
, in un contesto dei persistenti dubbi sul settore dell’intelligenza artificiale
.
Secondo il Bureau of Labour Statistics americano, a maggio i prezzi al consumo hanno registrato un aumento tendenziale del 4,2%
, in linea con le attese, rispetto al +3,8% del mese precedente. Il "core" rate, ossia l'inflazione depurata delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, ha registrato un aumento tendenziale del 2,9%, come indicato dagli analisti, dal 2,8% del mese precedente.
Soffrono ancora le azioni dei principali produttori di semiconduttori Nvidia
, Micron
e Qualcomm
, dopo aver chiuso in rosso martedì. Crolla Super Micro Computer
dopo avere annunciato l’intenzione di raccogliere 7 miliardi di dollari tramite vendite legate a strumenti azionari, per far fronte ai costi di nuovi acquisti di hardware. Intanto cresce l'attesa per la trimestrale di Oracle
, in calendario oggi, e di Adobe Systems
in uscita domani.
Sulle prime rilevazioni
, scambia in calo dello 0,60% il Dow Jones
; sulla stessa linea, l'S&P-500
ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 7.359 punti. Sotto la parità il Nasdaq 100
, che mostra un calo dello 0,49%; sulla stessa linea, leggermente negativo l'S&P 100
(-0,46%).