Piazza Affari: si concentrano le vendite su Cembre

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio , che sta segnando un calo del 3,70%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cembre evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cembre rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Cembre mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 94,67 Euro. Rischio di discesa fino a 88,87 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 100,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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