ICOP, Kepler Cheuvreux alza prezzo obiettivo a 44 euro con upside del 52%, buy confermato

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux
conferma il rating "buy
" su ICOP
e ne alza il target price
da 37 a 44 euro
, valutazione che esprime un upside
potenziale di oltre il 52%
rispetto al prezzo di 28,90 euro.
La società, evidenziano gli analisti, "ha comunicato gli obiettivi per il 2026
in linea con le nostre proiezioni, mentre ha sorpreso positivamente su quelli per il 2029, prevedendo di mantenere un CAGR a doppia cifra a livello di ricavi, che si confronta con un CAGR a una cifra per Trevi
, e pari a 2x - 3x le crescite medie annue, tra il 4 e l'8%, dei mercati di riferimento".
Kepler Cheuvreux ritiene che la cash conversion rimarrà interessante
e migliora "significativamente" la propria stima sull'EPS per il 2027-30
, con una accelerazione progressiva da una revisione del +7% per il 2027 a una revisione del +33% per il 2030". Gli esperti rivedono poi al rialzo la propria previsione "sull'EPS combinato
post-accordo, incluse le azioni di nuova emissione e le sinergie nella parte bassa dell'intervallo target, da un CAGR del 20% al 25%". Nell'aumentare il target price, gli analisti hanno applicato un rialzo del 30% "per incorporare parte dell'incremento dell'utile per azione derivante dall'accordo con Trevi
ancora da avviare e finalizzare. I multipli dovrebbero "diventare rapidamente interessanti nel 2028 e 2029", in considerazione di una forte crescita attesa.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)