AMD svela nuovi prodotti per i dati center, stima mercato da 2.000 miliardi di dollari nel 2030

(Teleborsa) - Advanced Micro Devices (AMD) ha annunciato una serie di nuovi prodotti per i data center puntando a conquistare quote di mercato nel settore dell'intelligenza artificiale.



Durante un evento svoltosi oggi, l'azienda ha presentato una nuova generazione di microprocessori, un acceleratore AI aggiornato e un nuovo design per server. Secondo il produttore di chip, questi prodotti supereranno le prestazioni di quelli della rivale Nvidia e rappresentano un importante progresso rispetto alla gamma attuale.



AMD si attende che il mercato degli acceleratori di intelligenza artificiale, ovvero i chip che addestrano ed eseguono il software AI raggiungerà i 1.400 miliardi di dollari entro il 2030, stimando inoltre che, entro quella data, il mercato dei tradizionali prodotti per data center dell'azienda, le CPU, varrà 220 miliardi. Il tutto in un mercato complessivo atteso da 2.000 miliardi di dollari.

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