Analisi Tecnica: Brent Crude Oil dell'11/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 giugno
Affonda sul mercato il petrolio quotato all'ICE di Londra, che alla chiusura soffre con un calo del 5,38%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il greggio, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 87,6. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 92,68 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 85,91.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)