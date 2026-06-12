Milano 11-giu
50.505 0,00%
Nasdaq 11-giu
29.446 +3,29%
Dow Jones 11-giu
50.849 +1,86%
Londra 11-giu
10.304 0,00%
Francoforte 11-giu
24.210 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/USD dell'11/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD dell'11/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 giugno

Frazionale rialzo per il cross Euro / Dollaro USA, che mette a segno un modesto profit a +0,36%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,1536. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,1601. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 1,1666.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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