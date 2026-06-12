Milano 11-giu
50.505 0,00%
Nasdaq 11-giu
29.446 +3,29%
Dow Jones 11-giu
50.849 +1,86%
Londra 11-giu
10.304 0,00%
Francoforte 11-giu
24.210 0,00%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'11/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'11/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 giugno

Piccolo passo in avanti per indice spagnolo, che porta a casa un misero +0,81%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 18.375,8, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 18.173,6. L'equilibrata forza rialzista di IBEX 35 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 18.578.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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