Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'11/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 giugno
Piccolo passo in avanti per indice spagnolo, che porta a casa un misero +0,81%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 18.375,8, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 18.173,6. L'equilibrata forza rialzista di IBEX 35 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 18.578.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)