B-CAD 2026: a Roma la fiera internazionale che ridisegna lo spazio pubblico

contro il consumo di suolo

(Teleborsa) - Rigenerazione urbana e recupero strategico del tessuto edilizio esistente si confermano i pilastri fondamentali per lo sviluppo sostenibile delle metropoli contemporanee.



E proprio Con l'obiettivo di tracciare le nuove linee guida metodologiche, tecnologiche e normative della trasformazione urbana, è stato annunciato il prossimo grande evento firmato B-CAD, l'innovativa manifestazione fieristica internazionale di edilizia, architecture e design in programma a Roma dal 4 al 6 settembre.



L'appuntamento si propone come l'arena di riferimento per l'incontro tra l'intera filiera delle costruzioni, i progettisti e le pubbliche amministrazioni, ponendo l'accento sulla necessità di non consumare ulteriore suolo e valorizzando invece il patrimonio già edificato attraverso criteri di efficientamento energetico, digitalizzazione e qualità architettonica.



Per Christian Rocchi, Presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia: "Affrontare la sfida della rigenerazione urbana significa mettere al centro la qualità del progetto, l'ascolto del territorio e l'innovazione tecnologica. Come Ordine, sosteniamo con forza eventi come B-CAD che favoriscono il dibattito culturale e tecnico. Dobbiamo superare la logica dell'intervento isolato per passare a una pianificazione organica che restituisca valore, bellezza e sicurezza sismica ed energetica al nostro patrimonio edilizio”.



Ha infine concluso Lorenzo Busnengo, Vicepresidente dell'Ordine degli Architetti di Roma e Ambassador B-CAD: “B-CAD nasce proprio per colmare lo spazio tra la visione teorica della rigenerazione e la fattibilità reale dei cantieri del presente e del futuro".



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