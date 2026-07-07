Milano 16:26
52.685 -0,52%
Nasdaq 16:26
29.031 -2,24%
Dow Jones 16:26
53.011 -0,08%
Londra 16:26
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Francoforte 16:27
25.505 -1,21%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 6/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 6/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 luglio

La giornata del 6 luglio chiude piatta per il cambio Euro / CAD, che riporta un -0,13%.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,6144 con area di resistenza individuata a quota 0,6162. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,6138.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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