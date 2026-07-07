Analisi Tecnica: EUR/CAD del 6/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 luglio
La giornata del 6 luglio chiude piatta per il cambio Euro / CAD, che riporta un -0,13%.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,6144 con area di resistenza individuata a quota 0,6162. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,6138.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)