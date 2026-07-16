Milano 9:34
52.318 -0,18%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
52.659 +0,29%
Londra 9:34
10.467 -0,47%
24.915 -0,34%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 15/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 15/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio

Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / CAD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,18%.

Le implicazioni di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 0,6229. Possibile una discesa fino al bottom 0,6193. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,6265.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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