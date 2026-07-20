Milano 15:39
51.798 -0,16%
Nasdaq 15:39
28.957 +1,28%
Dow Jones 15:39
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Londra 15:39
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Francoforte 15:39
24.824 -0,03%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 19/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 19/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 luglio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CAD, che in chiusura evidenzia un +0,1%.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,625 e primo supporto individuato a 0,6222. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,6278.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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