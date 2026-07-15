Milano 10:38
52.654 -0,39%
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Dow Jones 14-lug
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Londra 10:38
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Analisi Tecnica: EUR/CAD del 14/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 14/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio

Discreta performance per il cambio Euro / CAD, che si è attestato a 0,6224.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,6236, mentre il primo supporto è stimato a 0,62. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,6272.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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