Analisi Tecnica: EUR/CAD del 14/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio
Discreta performance per il cambio Euro / CAD, che si è attestato a 0,6224.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,6236, mentre il primo supporto è stimato a 0,62. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,6272.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)