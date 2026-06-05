H-FARM lancia aumento di capitale in opzione per massimi 7,9 milioni di euro

Periodo di offerta in Opzione dal 15 giugno al 2 luglio

(Teleborsa) - H-FARM ha rese note modalità operative e tempistiche dell’aumento di capitale in opzione deliberato dal Cda del 29 maggio 2026.

Il Consiglio aveva deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per massimi 7,9 milioni di euro, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 26.435.815 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare (le “Nuove Azioni”), da offrire in opzione agli azionisti della Società, con termine finale di sottoscrizione al 31 luglio 2026.



Le Nuove Azioni saranno offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di 7 Nuove Azioni ogni 53 azioni possedute (ossia ogni 53 diritti di opzione esercitati). Ai fini della quadratura dell’operazione, l’azionista Riccardo Donadon ha comunicato di rinunciare ai propri diritti di opzione con riferimento a numero 40 diritti.



Il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato fissato in 0,30 euro per azione, di cui 0,10 euro a capitale e 0,20 euro a titolo di sovrapprezzo.



La data di stacco dei suddetti Diritti di Opzione è il 15 giugno 2026. I diritti di opzione saranno esercitabili, a pena di decadenza, dal 15 giugno 2026 al 2 luglio 2026 (estremi compresi) e negoziabili su Euronext Growth Milan dal 15 giugno 2026 al 26 giugno 2026 (estremi compresi). I Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta (“Diritti Inoptati”) saranno offerti dalla Società su Euronext Growth Milan per almeno due giorni di mercato aperto, salvo chiusura anticipata.

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