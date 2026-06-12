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Borsa: Ottima performance per Francoforte, in rialzo dell'1,76%

Il DAX termina a 24.635,3 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ottima performance per Francoforte, in rialzo dell'1,76%
Brilla Francoforte, in aumento dell'1,76%, chiude a 24.635,3 punti.
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