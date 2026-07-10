Shein riceve il via libera dall'autorità cinese per l'ipo a Hong Kong

(Teleborsa) - Shein ha ottenuto il via libera dalla China Securities Regulatory Commission per la sua quotazione alla Borsa di Hong Kong dopo aver tentato senza successo, negli scorsi anni, di debuttare negli Stati Uniti e a Londra.



Si ricorda infatti che, nonostante il colosso della fast fashion abbia trasferito la propria sede centrale a Singapore nel 2021, rimane soggetta alla supervisione della CSRC, la quale richiede a tutte le aziende con legami significativi con la Cina, anche a quelle non costituite nel Paese, di ottenere il suo via libera prima di potersi quotare in una qualsiasi Borsa del mondo.









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