Biglietti aerei: Urso attiva Garante per aumento anomalo prezzi

(Teleborsa) - "Appreso del repentino e anomalo innalzamento dei prezzi dei biglietti aerei in concomitanza con i ritardi e i disagi nella circolazione ferroviaria sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia, ho attivato il Garante per la sorveglianza dei prezzi presso il Mimit".





Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso rispondendo a una domanda dell'Ansa, spiegando inoltre di aver "dato mandato di avviare un'istruttoria e di segnalare i fatti al Garante della concorrenza (AGCM), per verificare la sussistenza di eventuali fenomeni distorsivi da parte delle compagnie aeree".

Condividi

```