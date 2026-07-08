Germania e Svezia collaborano per lo sviluppo di aerei da combattimento

(Teleborsa) - Svezia e Germania hanno firmato una lettera d'intenti per la cooperazione in materia di difesa aerea. Lo ha annunciato il ministro della Difesa svedese Pal Jonson, in occasione del vertice NATO di Ankara.



L'accordo, siglato assieme al ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius prevede che la società svedese Saab collabori con Berlino per lo sviluppo di nuovi aerei da combattimento. Altri paesi europei hanno recentemente espresso interesse a collaborare con l'azienda svedese.



Saab ha recentemente presentato l'ultima versione del suo caccia Gripen, che sarà utilizzato dall'aeronautica militare ucraina. La Svezia è l'unico Paese oltra la Francia capace di sviluppare e produrre aerei da combattimento.



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