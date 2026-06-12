Goldman Sachs conferma previsione prezzo Brent a 90 dollari per il quarto trimestre

(Teleborsa) - Gli analisti di Goldman Sachs confermano, per il quarto trimestre 2026, la previsione di prezzo del Brent pari a 90 dollari.



Il report stima un deficit di 5-6 milioni di barili al giorno nel secondo trimestre, inferiore al calo di 14-15 milioni di barili al giorno registrato in Medio Oriente. Ciò, in considerazione di una minor domanda stimata per quasi 5 milioni di barili al giorno e di un eccesso di offerta di oltre 4 milioni di barili al giorno, assumendo lo scenario di assenza di guerra.



Gli esperti di Goldman Sachs ipotizzano ora che le esportazioni di petrolio provenienti dai produttori del Golfo si normalizzeranno entro fine agosto (rispetto alla fine di giugno prevista in precedenza), obiettivo che potrebbe essere raggiunto con un aumento dei flussi di Hormuz fino al 70% del livello registrato prima della guerra.



Guardando al 2027, Goldman Sachs riduce di 5 dollari la previsione sul prezzo medio del Brent, portandola a 80 dollari, a causa di un aumento dell'offerta e di una diminuzione della domanda.



Gli analisti alzano le stime sull'offerta per il prossimo anno con riferimento a Emirati Arabi Uniti (a seguito della loro uscita dall'OPEC) e Americhe (ovvero Stati Uniti, Brasile, Guyana e Venezuela) sulla base di dati più solidi relativi all'offerta effettiva.



La banca d'affari stima che la domanda di petrolio, seppur in atteso recupero con la riapertura dello Stretto Hormuz, manterrà comunque una certa debolezza a causa di alcuni fattori come l'accelerazione della Cina verso le fonti alternative.



Goldman prevede poi che nel 2027 i prezzi del greggio supereranno di 10 dollari la media registrata nel 2025, nonostante un surplus di oltre 3 milioni di barili al giorno previsto per il prossimo anno. Ciò per due ragioni: In primis, "è improbabile che le scorte di petrolio dell'OCSE raggiungeranno livelli molto elevati dopo i forti prelievi del 2026 e l'accumulo di oltre 1 milione di barili al giorno di scorte strategiche globali nel 2027. In secondo luogo, è probabile che i prezzi si manterranno al di sotto di un livello minimo grazie a un security premium in grado di compensare i rischi di interruzione".



(Foto: drpepperscott230 / Pixabay)

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