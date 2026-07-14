Goldman Sachs, trimestrale ben sopra le attese con impennata nel trading

(Teleborsa) - Goldman Sachs , colosso bancario statunitense, ha registrato ricavi netti pari a 20,34 miliardi di dollari (vs 16,13 miliardi attesi dagli analisti) e utili netti pari a 6,63 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2026. L'utile per azione (EPS) è stato di 20,98 dollari, rispetto a 10,91 dollari per il secondo trimestre del 2025 e 17,55 dollari per il primo trimestre del 2026, e di 14,48 dollari attesi dagli analisti. Il rendimento ROE è stato del 23,5% per il secondo trimestre, mentre il valore contabile per azione è aumentato dell'1,8% durante il periodo.



"La nostra performance record in questo trimestre riflette la forza della nostra presenza globale, la solidità delle nostre relazioni e la nostra capacità di sfruttare la potenza di One Goldman Sachs - ha detto il CEO David Solomon - Lo slancio si è intensificato in tutte le nostre divisioni. I clienti si rivolgono a noi per la gestione delle loro transazioni più strategiche e importanti, che spesso sono all'origine delle attività in tutta la divisione. Stiamo portando avanti con determinazione la nostra strategia di crescita a lungo termine in Global Banking & Markets e Asset & Wealth Management e, visti i progetti in corso, prevediamo che questo circolo virtuoso di attività continui".



Le commissioni di investment banking sono state pari a 3,40 miliardi di dollari, in aumento del 55% rispetto al secondo trimestre del 2025, principalmente a causa di ricavi netti significativamente più elevati nell'ambito del collocamento azionario, che riflettono principalmente ricavi netti significativamente più elevati derivanti da offerte pubbliche iniziali e secondarie, e nel collocamento obbligazionario, che riflettono principalmente ricavi netti significativamente più elevati derivanti da finanziamenti a leva e attività garantite da attività.



I ricavi netti nel settore obbligazionario, valutario e delle materie prime (FICC) sono stati pari a 4,59 miliardi di dollari, in aumento del 32% rispetto al secondo trimestre del 2025, principalmente a causa di ricavi netti significativamente più elevati nell'intermediazione FICC. I ricavi netti nel settore azionario sono stati pari a 7,42 miliardi di dollari, in aumento del 72% rispetto al secondo trimestre del 2025, grazie a ricavi netti significativamente più elevati nell'intermediazione azionaria, inclusi ricavi netti significativamente più elevati nei derivati ??e nei prodotti cash, e nel finanziamento azionario, principalmente trainato da ricavi netti significativamente più elevati nel finanziamento prime.

Condividi

```