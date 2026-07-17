New York: andamento negativo per Goldman Sachs
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la banca d'affari americana, con una flessione del 2,60%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Goldman Sachs più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Goldman Sachs. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1.078,6 USD, con il supporto più immediato individuato in area 1.051,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1.035,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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