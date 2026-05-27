Londra: nuovo spunto rialzista per Persimmon

(Teleborsa) - Balza in avanti il principale costruttore immobiliare britannico , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,44%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Persimmon evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Persimmon rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Persimmon è in rafforzamento con area di resistenza vista a 11,44 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,14. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 11,74.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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