Londra: nuovo spunto rialzista per Persimmon
(Teleborsa) - Balza in avanti il principale costruttore immobiliare britannico, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,44%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Persimmon evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Persimmon rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Persimmon è in rafforzamento con area di resistenza vista a 11,44 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,14. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 11,74.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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