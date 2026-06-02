Londra: balza in avanti Persimmon
(Teleborsa) - Seduta positiva per il principale costruttore immobiliare britannico, che avanza bene del 2,61%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Persimmon, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 10,71 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 10,87 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 10,61.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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