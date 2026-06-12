Persimmon, prevale lo scenario rialzista a Londra

(Teleborsa) - Grande giornata per il principale costruttore immobiliare britannico , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,13%.



La tendenza ad una settimana di Persimmon è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Persimmon suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 10,5 sterline con tetto rappresentato dall'area 10,67. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 10,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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