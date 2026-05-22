Londra: balza in avanti Persimmon

(Teleborsa) - Avanza il principale costruttore immobiliare britannico , che guadagna bene, con una variazione del 2,12%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di Persimmon subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





La situazione di medio periodo di Persimmon resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 10,94 sterline. Supporto visto a quota 10,7. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 11,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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