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Madrid: mette il turbo ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: mette il turbo ArcelorMittal
Rialzo per il leader mondiale dell'acciaio, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,17%.
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