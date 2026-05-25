Madrid: scambi in positivo per Caixabank
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la banca spagnola, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,84%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Caixabank rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, l'istituto di credito spagnolo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 11,68 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,56. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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