Madrid: scambi in positivo per Caixabank

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la banca spagnola , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,84%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Caixabank rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, l' istituto di credito spagnolo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 11,68 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,56. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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