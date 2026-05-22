Milano 9:49
49.410 +0,49%
Nasdaq 21-mag
29.357 0,00%
Dow Jones 21-mag
50.286 +0,55%
Londra 9:49
10.487 +0,42%
24.735 +0,52%

Madrid: scambi al rialzo per Solaria

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi al rialzo per Solaria
Scambia in profit l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che lievita dell'1,99%.
Condividi
```