Madrid: brillante l'andamento di Fluidra

(Teleborsa) - Bene la società che produce attrezzature per piscine , con un rialzo del 2,07%.



Il trend di Fluidra mostra un andamento in sintonia con quello dell' Ibex 35 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di Fluidra che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 19,1 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 19,34. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 18,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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