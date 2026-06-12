MPS, vertice Comune-Provincia-Regione: mantere nome e funzioni strategiche a Siena

(Teleborsa) - Il Sindaco di Siena Nicoletta Fabio, la Presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti e il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani si sono incontrati questa mattina per un approfondimento sulla situazione che interessa Banca Monte dei Paschi di Siena e sulle possibili iniziative istituzionali da assumere a tutela del territorio.



Nel corso dell'incontro, si legge in una nota, è stata "condivisa la necessità di seguire con la massima attenzione gli sviluppi" delle operazioni in corso, nel rispetto delle competenze degli organi societari, delle autorità di vigilanza e delle dinamiche di mercato che caratterizzano una vicenda di rilievo nazionale ed europeo.



Al tempo stesso, Comune, Provincia e Regione ritengono "doveroso rappresentare in modo unitario le istanze del territorio, profondamente legato alla storia, all'identità e al ruolo svolto dal Monte dei Paschi nel corso di oltre cinque secoli". Le istituzioni condividono la "necessità che ogni eventuale evoluzione futura sia accompagnata da adeguate garanzie per la tutela dell'occupazione, per il mantenimento delle funzioni strategiche e direzionali della Banca a Siena, per la salvaguardia del nome Siena nella denominazione della Banca e per la tutela di quel rapporto con il territorio che costituisce uno degli elementi distintivi e di maggior valore della sua storia".

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