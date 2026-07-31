Banco BPM interrompe consultazioni con MPS: non ci sono condizioni per accordo condiviso

La decisione

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Banco BPM ha ritenuto che, a quasi due mesi dall'invio della lettera a Banca Monte dei Paschi di Siena , "non si siano ad oggi verificate le condizioni per giungere a un accordo condiviso" tra le parti. Lo si legge in una nota, dove comunque viene ribadito il "potenziale forte razionale strategico e industriale del progetto proposto a MPS", che "avrebbe potuto portare alla costituzione di un nuovo Gruppo bancario e finanziario di riferimento in Italia, generando un'importante creazione di valore per entrambe le banche".



Nella comunicazione dello scorso 7 giugno, Banco BPM aveva rappresentato a MPS il proprio interesse ad avviare un dialogo volto a discutere e concordare i termini di una potenziale aggregazione.



Anche nell'ottica di massima trasparenza nei confronti del mercato e di tutti gli azionisti, il CdA di Banco BPM ha quindi deliberato, all'unanimità, di interrompere le consultazioni in merito alla potenziale aggregazione dandone contestuale comunicazione a MPS. Banco BPM rimane pienamente focalizzata sul Piano Strategico.



Stamattina il CEO di Credit Agricole , primo azionista di Banco BPM con il 29,30%, aveva detto che ha detto che è "molto difficile" vedere come possibile fusione tra MPS e Banco BPM possa creare valore per gli azionisti dell'istituto di Piazza Meda. Inoltre, "non abbiamo ricevuto alcun progetto né alcuna informazione su una potenziale fusione - ha dichiarato Olivier Gavalda ai giornalisti - Tutto ciò che è stato scritto dalla stampa è, ad oggi, completamente falso".



Banca Monte dei Paschi di Siena resta oggetto di un'offerta pubblica di acquisto da parte di Intesa Sanpaolo .

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