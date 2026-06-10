S&P-500 e Nasdaq chiudono in ribasso, attesa per dato inflazione
(Teleborsa) - Chiusura mista per Wall Street, comunque sopra i minimi della seduta, riportando una variazione pari a +0,17% sul Dow Jones, mentre, al contrario, cede alle vendite l'S&P-500, che chiude a 7.387 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-1,12%); con analoga direzione, sotto la parità l'S&P 100, che mostra un calo dello 0,59%.
Il focus è sull'indice dei prezzi al consumo di maggio, che verrà pubblicato mercoledì. Il consensus prevede un'inflazione annua del 4,2% e un aumento mensile atteso dello 0,5%. Questo segnerebbe la prima volta che l'indice supera la soglia del 4% da maggio 2023.
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti materiali (+1,72%), sanitario (+1,27%) e beni industriali (+1,16%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori informatica (-1,82%) e energia (-1,60%).
Tra i protagonisti del Dow Jones, Home Depot (+3,75%), Sherwin Williams (+3,67%), Nike (+3,28%) e Procter & Gamble (+2,46%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Salesforce, che ha archiviato la seduta a -3,94%. Sotto pressione Apple, che accusa un calo del 3,64%. Scivola Cisco Systems, con un netto svantaggio del 3,14%. In rosso Microsoft, che evidenzia un deciso ribasso del 2,02%.
Tra i best performers del Nasdaq 100, Insmed (+5,17%), Cintas Corporation (+3,58%), IDEXX Laboratories (+3,16%) e Starbucks (+2,73%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su MicroStrategy Incorporated, che ha chiuso a -7,98%. In apnea Marvell Technology, che arretra del 7,61%. Tonfo di AppLovin, che mostra una caduta del 7,60%. Lettera su ARM Holdings, che registra un importante calo del 6,22%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:
Mercoledì 10/06/2026
14:30 USA: Prezzi consumo, annuale (atteso 4,2%; preced. 3,8%)
14:30 USA: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,6%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -7,97 Mln barili)
Giovedì 11/06/2026
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 225K unità)
14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (preced. 6%)
14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,7%; preced. 1,4%)
Venerdì 12/06/2026
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 46,6 punti; preced. 44,8 punti).
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