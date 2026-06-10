S&P-500 e Nasdaq chiudono in ribasso, attesa per dato inflazione

(Teleborsa) - Chiusura mista per Wall Street, comunque sopra i minimi della seduta, riportando una variazione pari a +0,17% sul Dow Jones , mentre, al contrario, cede alle vendite l' S&P-500 , che chiude a 7.387 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-1,12%); con analoga direzione, sotto la parità l' S&P 100 , che mostra un calo dello 0,59%.



Il focus è sull'indice dei prezzi al consumo di maggio, che verrà pubblicato mercoledì. Il consensus prevede un'inflazione annua del 4,2% e un aumento mensile atteso dello 0,5%. Questo segnerebbe la prima volta che l'indice supera la soglia del 4% da maggio 2023.



In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti materiali (+1,72%), sanitario (+1,27%) e beni industriali (+1,16%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori informatica (-1,82%) e energia (-1,60%).



Tra i protagonisti del Dow Jones, Home Depot (+3,75%), Sherwin Williams (+3,67%), Nike (+3,28%) e Procter & Gamble (+2,46%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Salesforce , che ha archiviato la seduta a -3,94%. Sotto pressione Apple , che accusa un calo del 3,64%. Scivola Cisco Systems , con un netto svantaggio del 3,14%. In rosso Microsoft , che evidenzia un deciso ribasso del 2,02%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Insmed (+5,17%), Cintas Corporation (+3,58%), IDEXX Laboratories (+3,16%) e Starbucks (+2,73%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su MicroStrategy Incorporated , che ha chiuso a -7,98%. In apnea Marvell Technology , che arretra del 7,61%. Tonfo di AppLovin , che mostra una caduta del 7,60%. Lettera su ARM Holdings , che registra un importante calo del 6,22%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:



Mercoledì 10/06/2026

14:30 USA: Prezzi consumo, annuale (atteso 4,2%; preced. 3,8%)

14:30 USA: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,6%)

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -7,97 Mln barili)



Giovedì 11/06/2026

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 225K unità)

14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (preced. 6%)

14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,7%; preced. 1,4%)



Venerdì 12/06/2026

16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 46,6 punti; preced. 44,8 punti).

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