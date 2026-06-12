Parigi: risultato positivo per Accor
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il Gruppo di servizi francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,70%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del CAC40. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Accor. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, la big delle catene alberghiere evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 46,75 Euro. Primo supporto a 46,15. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 45,78.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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