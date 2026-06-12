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Parigi: risultato positivo per Vinci

Migliori e peggiori
Parigi: risultato positivo per Vinci
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo industriale francese, che avanza bene del 2,19%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Vinci rispetto all'indice di riferimento.


Si indebolisce il quadro tecnico della società ingegneristica francese, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 125,3 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 127,1. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 124,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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