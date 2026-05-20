Piazza Affari: andamento rialzista per Tenaris
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas, che lievita del 2,55%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tenaris evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda che opera nel settore siderurgico rispetto all'indice.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Tenaris, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 26,28 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 26,78. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 25,99.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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