Piazza Affari: preme sull'acceleratore Saipem

(Teleborsa) - Rialzo per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,18%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Saipem più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo della società ingegneristica italiana confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 4,689 Euro con primo supporto visto a 4,603. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 4,551.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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