Piazza Affari: calo per Prysmian
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo specializzato nella produzione di cavi, in flessione dell'1,95% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Prysmian rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo dell'azienda produttrice di cavi sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 154,3 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 151,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 156,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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