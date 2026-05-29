Piazza Affari: si concentrano le vendite su D'Amico

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il leader mondiale nel trasporto marittimo , che mostra un decremento del 3,75%.



Lo scenario su base settimanale di D'Amico rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di D'Amico evidenzia un declino dei corsi verso area 6,9 Euro con prima area di resistenza vista a 7,285. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 6,74.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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