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Prezzi consumo Germania (YoY) in maggio
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29 maggio 2026 - 14.20
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Prezzi consumo in maggio su base annuale (YoY) +2,6%
, in calo rispetto al precedente +2,9% (la previsione era +2,9%).
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