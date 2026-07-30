Rolls-Royce rivede al rialzo outlook dopo solida performance operativa 1° semestre

(Teleborsa) - Rolls-Royce ha annunciato risultati positivi nel primo semestre, che hanno beneficiato del piano di trasformazione della big britannica. L'utile operativo adjusted è aumentato del 46% a 2,5 miliardi di sterline, mentre il margine operativo si è attestato al 22,5%, con una maggiore redditività in tutte le divisioni. I ricavi sono cresciuti del 26% a 11,28 miliardi di sterline, beneficiando dell'ottima performance della divisione Civil Aerospace (+29%), Power Systems (+ 28%) e Defence (+17%).



Free Cash Flow di 2 miliardi di sterline, trainato da un maggiore utile operativo sottostante e da maggiori investimenti a supporto di una crescita redditizia a medio e lungo termine.



Rolls-Royce ha annunciato un un dividendo ad interim di 6p per azione che sarà pagato a settembre ed ha completato 1,4 miliardi del piano di buyback da 2,5 miliardi previsto per il 2026.



Rivista al rialzo la guidance per l'intero anno 2026, che prevede un utile operativo sottostante compreso tra 4,7 e 4,9 miliardi di sterline e un flusso di cassa libero tra 3,8 e 4,0 miliardi di sterline. Rolls-Royc e esprime ulteriore fiducia nella guidance a medio termine, supportata dai progressi operativi e finanziari registrati fino ad oggi.



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