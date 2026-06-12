Societe Generale, prevale lo scenario rialzista a Parigi

(Teleborsa) - Rialzo per la big bank francese , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,08%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40 , ad evidenza del fatto che il movimento di Societe Generale subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo scenario di breve periodo dell' Istituto di credito francese evidenzia un declino dei corsi verso area 71,43 Euro con prima area di resistenza vista a 72,29. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 70,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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